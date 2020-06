Jogadores que homenagearam homem negro morto pela polícia podem ser punidos?

DFB irá examinar os atos de Sancho e Hakimi, do Dortmund, Thuram, do Mönchengladbach, e McKennie, do Schalke 04, em solidariedade a George Floyd

Nos últimos dias, diversos atletas e clubes protestaram contra o brutal assassinato de George Floyd por um policial nos . Mas apesar da nobreza das ações, a DFB, a Federação Alemã de Futebol, irá examinar os atos de protesto e homenagem que ocorreram na .

Na goleada do diante do Paderborn, por 6 a 1, Jadon Sancho, que anotou um hat-trick, e Achraf Hakimi, autor de outro gol da partida, usaram camisetas com a frase “Justice for George” (Justiça para George).

O tributo veio após Marcus Thuram, do , se ajoelhar em campo após balançar as redes na vitória de sua equipe diante do Union Berlin, e de Weston McKennie, do 04, usar uma braçadeira também com os dizeres “Justice for George”.

Anton Nachreiner, presidente do comitê de controle da DFB, confirmou que os tributos devem ser analisados. De acordo com os regulamentos da entidade, declarações como essas são proibidas.

"O órgão de controle da DFB atenderá a essa questão nos próximos dias e examinará as circunstâncias do caso", disse o dirigente.

Mesmo assim, Marco Rose, técnico do , elogiou Thuram por sua comemoração e sua postura mediante os acontecimentos.

"Marcus fez o certo. Ele deu um exemplo contra o racismo que todos nós apoiamos”, destacou.

Fifa pede para que não haja punição

Em meio aos rumores de que os jogadores da Bundesliga podem ser punidos por seus tributos, a Fifa saiu em defesa dos atletas e aconselhou as federações para que usem o bom senso em relação às manifestações sobre o caso de George Floyd.

Em comunicado oficial, a maior entidade do esporte também reforçou que sempre foi contra qualquer tipo de racismo ou discriminação.

"A FIFA repetidamente se manifestou contra o racismo e qualquer tipo de discriminação e recentemente reforçou suas próprias regras disciplinares para ajudar a erradicar esse comportamento", diz em comunicado.

A declaração sugere que nenhum jogador seja penalizado por mostrar mensagens de solidariedade e endosso a Floyd, embora este seja um caso específico, que não tem semelhanças com outras situações em que mensagens políticas foram mostradas.