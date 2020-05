Americano do Schalke 04 homenageia homem negro morto pela polícia nos EUA

George Floyd foi brutalmente assassinado por um policial branco nos EUA. Caso gerou revolta e protestos generalizados que chegaram até a Casa Branca

A vitória do sobre o 04, por 1 a 0, nesse sábado (30), contou com uma homenagem e um apelo político vindo do meio-campista da equipe azul, Weston McKennie. O camisa 2 do time de Gelsenkirchen é estadunidense e usou uma braçadeira de luto, mas com uma mensagem clara por cima: "Justice for George Floyd" (Justiça para George Floyd), como forma de protesto ao brutal assassinato do cidadão negro dos na última semana.

McKennie with “Justice for George Floyd” armband pic.twitter.com/Veh7pmEMSy — Karim (@Futball_Karim) May 30, 2020

O caso aconteceu em Minneapolis, no norte dos Estados Unidos. Floyd foi asfixiado pelo joelho do policial branco, após o cidadão supostamente tentar fazer uma compra com uma cédula falsa de 20 dólares. O vídeo gravado por uma transeunte rodou o mundo e chocou muita gente, provocando revolta na comunidade negra de todo o planeta. Floyd insistia ao policial enquanto era morto "eu não consigo respirar".

Weston McKennie é jogador do Schalke 04 e da seleção dos Estados Unidos e não escondeu o repúdio ao ato de barbárie do policial. A esposa do agora ex-oficial pediu divórcio, enquanto ele foi demitido, preso acusado de homicídio.

Os protestos contra a morte de Floyd ganharam enormes proporções. Prédios foram queimados, carros e viaturas destruídos. Ao total já são quatro dias consecutivos de protestos nos Estados Unidos, em pelo menos 30 cidades do país.