Jogadores pedem festa nas ruas e Flamengo avalia nova comemoração

Após o título da Libertadores, torcedores pediram festa nas ruas e o coro foi engrossado pelos atletas

Depois de vencer a Copa Libertadores, o elenco do Flamengo voltou ao Rio de Janeiro sem festa nas ruas, como em 2019, por conta das eleições presidenciais. Agora, com o fim do processo eleitoral, jogadores pedem através das redes sociais um festejo com os torcedores na rua Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro.

Segundo apurado pela GOAL, no entanto, ainda não há qualquer evento nas ruas programado pela diretoria do Flamengo. Nesta quarta-feira (2), antes da partida diante do Corinthians, pelo Brasileirão, o rubro-negro vai apresentar as taças da Copa do Brasil e da Copa Libertadores no Maracanã. Quase todos os ingressos já foram vendidos e o estádio estará lotado.

Após o título, torcedores pediram festa nas ruas e o coro foi engrossado pelos jogadores. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, os Diegos Ribas e Alves e vários outros jogadores se manifestaram com hashtag #FestaNaPresidenteVargas.

Após a partida, ainda na zona mista, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, ressaltou a importância do título e o desejo de comemorar junto ao torcedor. Ele também revelou que o Flamengo iria avaliar a situação e o que poderia ser feito. No domingo (30), os atletas tiveram uma festa privada, junto de familiares e amigos, no Jockey Clube.