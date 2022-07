Jogadores do Coritiba recebem o fan token oficial do clube

Serão emitidas 5 milhões de unidades de fan tokens no primeiro lote do ativo do Campeão Paranaense

Os jogadores do Coritiba são os primeiros portadores oficiais do novo fan token do clube alviverde. Na última quarta-feira (29), os atletas da equipe receberam uma remessa antecipada do ativo, produzido pela corretora multinacional Bitci Brasil. Ao todo, serão emitidos R$ 5 milhões em fan tokens no primeiro lote do ativo do Campeão Paranaense. O token do Coritiba também promete novas experiências e itens físicos exclusivos aos torcedores coxa-branca.

A entrega do fan token do Coritiba aos seus jogadores foi realizada nesta quarta-feira (29), na sede do Coxa. Os atletas receberam placas produzidas pelo time e por sua parceira, a corretora Bitci Brasil, especializada na criação e comercialização de fan tokens para grandes marcas esportivas. Nas placas, desenvolvidas de maneira personalizada, com o nome de cada jogador, havia um QR Code de resgate para adquirir o token da equipe.

“Este é mais um grande passo que damos antes da estreia do fan token no mercado. Esperamos que os atletas fiquem felizes com esse novo produto, fruto da parceria de destaque entre a Bitci Brasil e o Coritiba”, afirmou Alessandro Valente, Presidente da Bitci no Brasil.

Quando começou

A promessa de que o clube paranaense iria lançar um novo produto para os seus fãs foi feita no final do ano passado, quando a equipe anunciou a parceria com a Bitci Brasil. No entanto, em fevereiro deste ano, o público soube que as duas instituições estavam trabalhando na criação de um fan token próprio para o Coxa. Na nota divulgada pelo Coritiba na época, o time afirmou que o projeto traria uma nova experiência aos seus torcedores. Agora, o que se sabe também é que o fan token garantirá acesso a itens físicos exclusivos do clube.

Sobre os benefícios que o ativo dispõem aos seus portadores, Alessandro Valente explica:

“Os torcedores do Coritiba podem comemorar, nosso fan token dará aos seus portadores maior capacidade de interação com o clube, com poder de voto em decisões do Coxa e novas experiências nas ações de compra e venda. Além disso, teremos também itens físicos exclusivos”.

Atacante do Coritiba, Fabrício Daniel também recebeu os seus fan tokens e convidou a torcida a fazer parte desse novo universo do clube. “Fala, torcedor coxa-branca. Aqui temos uma inovação da Bitci Brasil para aproximar você torcedor do dia a dia do clube. É só adquirir e trocar pelas oportunidades para estar mais próximo da gente”.

O fan token do Coritiba chega oficialmente ao mercado no dia 1º de julho e estará disponível na plataforma da Bitci Brasil pelo valor de R$ 1 por unidade. Usuários cadastrados na plataforma também receberão informações sobre todos os lançamentos que a corretora planeja para os próximos meses e outras novidades.