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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Jogadores do Canadá e do Catar se envolvem em confrontos violentos... e ocorre uma discussão entre os treinadores

Canadá x Catar
Canadá
Catar
Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina x Catar
Bósnia e Herzegovina
J. Lopetegui
J. Marsch
Canadá
Catar
Bósnia e Herzegovina
EUA
Espanha

A tensão tomou conta da partida

Confrontos violentos eclodiram entre alguns jogadores e membros das comissões técnicas do Catar e do Canadá, após a vitória esmagadora deste último (6 a 0), na manhã desta sexta-feira, horário de Greenwich, no estádio “BC Place”, na cidade canadense de Vancouver, no âmbito das disputas do Grupo 2 da Copa do Mundo de 2026.

Assim que o árbitro apitou o fim da partida, o técnico do Catar, Julen Lopetegui, entrou em uma discussão com seu homólogo da seleção canadense, Jesse Marsh, que comemorava a vitória de sua equipe de forma exuberante.

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Marsh ignorou a reprimenda severa de Lopetegui, enquanto uma briga violenta eclodiu entre alguns membros das comissões técnicas e jogadores, em meio às tensões vividas durante a partida, na qual os jogadores do Catar, Hammam Al-Amin e Asim Madbou, foram expulsos aos 33 e 54 minutos, enquanto o astro do Canadá, Ismael Koné, saiu de campo com uma lesão grave na perna.

Copa do Mundo
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
Catar crest
Catar
QAT

Vários jogadores das duas seleções intervieram para acalmar os ânimos no final da partida.

Com essa vitória, a seleção canadense elevou sua pontuação para 4 pontos, assumindo a liderança do Grupo B da Copa do Mundo de 2026, à frente da Suíça, segunda colocada, por diferença de gols, enquanto a pontuação do Catar permaneceu em um ponto, na quarta e última posição, atrás da Bósnia, terceira colocada.

A seleção do Catar precisará vencer a Bósnia e Herzegovina para garantir, em grande parte, a classificação para a próxima fase, enquanto o Canadá enfrenta a Suíça em uma disputa pela liderança.

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