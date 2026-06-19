Confrontos violentos eclodiram entre alguns jogadores e membros das comissões técnicas do Catar e do Canadá, após a vitória esmagadora deste último (6 a 0), na manhã desta sexta-feira, horário de Greenwich, no estádio “BC Place”, na cidade canadense de Vancouver, no âmbito das disputas do Grupo 2 da Copa do Mundo de 2026.

Assim que o árbitro apitou o fim da partida, o técnico do Catar, Julen Lopetegui, entrou em uma discussão com seu homólogo da seleção canadense, Jesse Marsh, que comemorava a vitória de sua equipe de forma exuberante.

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Marsh ignorou a reprimenda severa de Lopetegui, enquanto uma briga violenta eclodiu entre alguns membros das comissões técnicas e jogadores, em meio às tensões vividas durante a partida, na qual os jogadores do Catar, Hammam Al-Amin e Asim Madbou, foram expulsos aos 33 e 54 minutos, enquanto o astro do Canadá, Ismael Koné, saiu de campo com uma lesão grave na perna.

Vários jogadores das duas seleções intervieram para acalmar os ânimos no final da partida.

Com essa vitória, a seleção canadense elevou sua pontuação para 4 pontos, assumindo a liderança do Grupo B da Copa do Mundo de 2026, à frente da Suíça, segunda colocada, por diferença de gols, enquanto a pontuação do Catar permaneceu em um ponto, na quarta e última posição, atrás da Bósnia, terceira colocada.

A seleção do Catar precisará vencer a Bósnia e Herzegovina para garantir, em grande parte, a classificação para a próxima fase, enquanto o Canadá enfrenta a Suíça em uma disputa pela liderança.