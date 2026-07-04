Jogadores do Brasil surpreendem Vinícius com vaias

Os jogadores da seleção brasileira receberam seu companheiro Vinícius Júnior com aplausos e vaias, depois que ele foi o último a chegar ao treino realizado neste sábado, em preparação para o confronto contra a Noruega.

A seleção brasileira se prepara para enfrentar a Noruega amanhã, domingo, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jornal “Sport” informou que Vinícius entrou no campo de treinamento no momento em que todos os jogadores já estavam reunidos em torno do técnico Carlo Ancelotti para ouvir suas orientações.

Quando os jogadores avistaram o camisa 7 da seleção brasileira, alguns optaram por aplaudi-lo, enquanto outros soltaram vaias em tom de brincadeira, em meio a uma atmosfera de risadas.

Logo em seguida, Ancelotti fez um discurso mais longo do que o habitual, gesticulando com a mão direita enquanto falava e mantendo a mão esquerda na cintura, conforme observou a agência EFE.

Participaram do treino de sábado 22 jogadores de linha, além dos três goleiros.

A única ausência foi a de Lucas Paquetá, que continua se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda sofrida durante a partida das oitavas de final.

Outro momento engraçado do treino — o último antes do confronto contra a Noruega — foi a chegada de Danilo, Gabriel Magalhães, Neymar, Raphinha e Marquinhos ao campo a bordo de um carrinho de golfe.