Jogadores de clubes da Série A pedem para CBF não adiar jogos do Brasileirão

Capitães de várias equipes assinaram documento pedindo que a competição se encerre no dia 5 de dezembro

Com jogadores de Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras e Internacional, convocados para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo no mês de outubro, a CBF havia decidido adir novamente os jogos das respectivas equipes no Campeonato Brasileiro. A decisão, no entanto, que passava também pela ideia de uma mudança no calendário, foi rejeitada pela maioria dos clubes e seus atletas.

Nesta sexta-feira (01), a maioria dos capitães de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro assinaram um documento, que foi enviado para a CBF, pedindo que as rodadas do Brasileirão não sejam adiadas. A informação foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela Goal. Nenhum atleta do Flamengo participou da assinatura.

O time Rubro-Negro, inclusive, é o clube que mais defende o adiamento dos jogos. Em junho, o clube carioca chegou a entrar no STJD para que o Campeonato Brasileiro fosse paralisado durante a Copa América. Na ocasião, não obteve sucesso.

Na semana passada, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim e o vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, estiveram na sede da CBF para debater o tema das rodadas adiadas. Segundo Landim, a entidade máxima do futebol brasileiro se comprometeu em estender o calendário, mas teria voltado atrás na decisão.

Inicialmente, a última rodada do Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 5 de dezembro. A CBF, no entanto, segundo apuração da Goal, analisa a possibilidade de esticar o torneio mais algumas semanas. Sendo assim, a competição terminaria próximo, ou teria sua última rodada depois do Natal. A ideia causa divergência dentro da entidade.

Os atletas, por sua vez, alegam no documento que isso afetaria novamente o período de descanso, assim como este ano, quando o Brasileirão terminou em fevereiro e dias depois teve a temporada 2021 teve início, e por isso, pedem que que a competição termine na data prevista, no dia 5 de dezembro.

No manifesto, jogadores alegam ainda que muitos já agendaram viagens, eventos de família, casamento entre outros. Além disso, há uma ressalva sobre a temporada 2022, que contará com a Copa do Mundo e, por isso, também deverá ter o calendário espremido.