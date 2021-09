CBF vai adiar novamente jogos por conta da seleção brasileira e estuda esticar o Brasileirão

Entidade analisa mudança no calendário; competição terminaria dia 5 de dezembro, mas pode ganhar mais algumas semanas

Com jogadores de Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras e Internacional convocados para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo no mês de outubro, a CBF decidiu que vai novamente adiar os jogos das respectivas equipes no Campeonato Brasileiro.

A decisão, no entanto, passa também por uma mudança no calendário. A entidade estuda esticar o torneio, que tem a última rodada prevista no dia 5 de dezembro. Como o Mundial de Clubes só deve ser disputado entre janeiro e fevereiro, a entidade avalia a possibilidade de empurrar o Brasileirão mais para frente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O tema foi colocado em debate principalmente porque alguns clubes como Flamengo e Atlético-MG não querem atuar com intervalo de 48 horas. O time Rubro-Negro, inclusive, se prepara para entrar com uma ação na justiça caso a CBF não mude a tabela e remarque alguns jogos.

Além do mês de outubro, a seleção brasileira entra em campo em novembro, também pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Há também a situação envolvendo a partida contra a Argentina, que foi interrompida. A Fifa ainda não decidiu se o jogo será ou não recomeçado.