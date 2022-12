Jogadores da Argentina provocam Brasil: "o pentacampeão se cagou"

Classificados para a final da Copa do Mundo, os argentinos fizeram questão de alfinetar a eliminação do Brasil

A Argentina está classificada pra a grande final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Os 'hermanos' bateram a Croácia com facilidade por 3 a 0 e garantiram participação na decisão que acontece no domingo (18). E para nenhuma surpresa, a rivalidade entre Brasil e Argentina falou mais alto durante a comemoração no vestiário dos sul-americanos.

Eles cantaram uma música que parece ter sido feita especialmente para esta ocasião com um trecho dedicado especialmente aos brasileiros. Além de comemorar a vitória, a seleção bicampeã entoou que "o pentacampeão se cagou". Sobrou também para a Inglaterra, outro rival histórico (dentro e fora de campo, por conta da Guerra das Malvinas).

Confira a letra completa:

Yo soy así, soy argentino, ingleses putos de Malvinas no me olvido

Eu sou assim, sou argentino, [dos] ingleses putos de Malvinas não me esqueço

Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes

Eu sou assim, venho te apoiar, eu sigo a Argentina por todas as partes

¿Brasilero qué pasó? Arrugó el pentacampeón

Brasileiro, o que aconteceu? O pentacampeão se cagou

Messi se fue para Río y con la copa se quedó

Messi foi para o Rio e ficou com a Copa [América]

Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar

Somos a banda argentina, sempre vamos apoiar

Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial

Porque temos o sonho de ser campeão mundial