Jogadores argentinos correm o risco de sofrer sanções severas: regras da FIFA foram violadas em massa

A Argentina corre o risco de sofrer sanções da FIFA. Os jogadores do país infringiram em massa as regras da federação após o término da partida contra a Inglaterra (2 a 1).

A Inglaterra abriu o placar por 1 a 0 na noite de quarta-feira, graças a um gol de Anthony Gordon. Por muito tempo, parecia que os ingleses estavam a caminho da primeira final da Copa do Mundo desde 1966, até que Enzo Fernández marcou o gol de empate pouco antes do fim da partida.

A Argentina decidiu então não recuar e partir com tudo em busca da vitória. Após um cruzamento de Lionel Messi, Lautaro Martínez marcou de cabeça o gol da vitória nos acréscimos.

Ao comemorar a classificação para a final, os argentinos fizeram algo que é absolutamente proibido. Os jogadores em comemoração exibiram uma bandeira com os dizeres “Las Malvinas son Argentinas”, que significa “As Ilhas Malvinas são argentinas”.

Antes da Copa do Mundo de 2026, a FIFA deixou claro em seu regulamento que todos os itens políticos, ofensivos ou discriminatórios são proibidos nos estádios, incluindo, portanto, bandeiras, faixas, slogans e roupas. Ainda não se sabe qual será a punição imposta à Argentina.

As Ilhas Malvinas são, há anos, um ponto sensível entre a Inglaterra e a Argentina. A Guerra das Malvinas começou em abril de 1982, quando a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas britânicas. A primeira-ministra britânica Thatcher enviou imediatamente uma força-tarefa britânica.

Após dois meses de combates intensos, as tropas britânicas reconquistaram as ilhas. A guerra durou 74 dias e custou quase 900 vidas, após o que a Argentina se rendeu.