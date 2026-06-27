Jogador “heróico” da seleção espanhola pode deixar a Copa do Mundo

A mídia espanhola teme que Yéremy Pino não volte a jogar nesta Copa do Mundo. O ponta de 23 anos do Crystal Palace sofreu uma lesão dolorosa na clavícula na partida contra o Uruguai (vitória por 0 a 1).

Pino entrou em campo como reserva pela Espanha no sábado. Ele encerrou a última partida da fase de grupos com uma lesão.

O infeliz atacante sofreu uma forte colisão com Rodrigo Bentancur e, com isso, machucou o braço.

Fora do estádio, Pino foi visto após a partida usando uma tipoia, provavelmente devido a uma lesão na clavícula.

Vários meios de comunicação renomados esperam que Pina perca o restante da Copa do Mundo. O técnico Luis de la Fuente ainda não pôde confirmar isso durante a coletiva de imprensa da Espanha.

“Amanhã ele fará exames. Ele se esforçou muito para chegar ao fim da partida, o que foi heroico. Sou grato a ele e, ainda mais, aos seus companheiros de equipe”, afirmou De la Fuente.

Nico Williams também parecia sentir dores na virilha, mas talvez não seja nada grave. “Ele está com algumas dores. Pode ser sobrecarga, pode ser cansaço. Mas nossa principal preocupação é com o Yeremy.”