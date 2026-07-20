Jogador-estrela do Feyenoord surpreende com mensagem inesperada sobre Robin van Persie

Anis Hadj Moussa se pronunciou repentinamente na segunda-feira sobre Robin van Persie. O atacante do Feyenoord postou em seus Stories do Instagram uma foto sua com o ex-técnico, acompanhada de um coraçãozinho. Com isso, o argelino parece finalmente manifestar abertamente seu apoio a Van Persie, mais de um mês e meio após a demissão deste.

A postagem de Hadj Moussa surge em um momento marcante. Desde que o Feyenoord decidiu, em 7 de junho, demitir Van Persie após uma avaliação interna, o silêncio por parte do elenco tem sido notável. A história no Instagram do ponta é, portanto, uma das demonstrações públicas de apoio mais claras de um jogador do Feyenoord desde a saída do técnico.

Somente três dias após a demissão, Tsuyoshi Watanabe foi o primeiro jogador a se manifestar sobre a decisão da diretoria do clube. O zagueiro japonês revelou, três dias após a notícia, que estava tendo muita dificuldade em aceitar a saída de Van Persie, em quem, segundo ele, sempre sentira muita confiança.

“Acho a demissão dele muito triste”, disse Watanabe na época. “Ele sempre depositou muita confiança em mim, assim como Ayase (Ueda, ed.). Passamos juntos por momentos bons e ruins. Mas, no fim das contas, ficamos em segundo lugar e nos classificamos para a Liga dos Campeões.”

Pergunta sobre Van Persie foi interrompida no Dia dos Torcedores do Feyenoord

Também no sábado, durante o Dia dos Torcedores do Feyenoord, ficou claro que o assunto ainda é delicado dentro do clube. Durante uma coletiva de imprensa, Sem Steijn e Luciano Valente foram questionados por uma criança sobre o que achavam da saída de Van Persie e da nomeação de Giovanni van Bronckhorst como seu sucessor.

Antes mesmo que os jogadores pudessem responder em detalhes, o assessor de imprensa do Feyenoord interveio. “Vamos pular essa pergunta por enquanto. Entendo a sua pergunta, mas tudo bem. Acho que todo mundo achou isso chato, mas todos precisam seguir em frente.” Steijn então disse que era “uma pergunta realmente boa”, e Valente concordou com ele.



