Jogador do Senegal desmente rumores de interferência na escalação

Kalidou Koulibaly, estrela da seleção senegalesa, quebrou o silêncio após a eliminação dos Leões da Teranga da Copa do Mundo, com a derrota por 2 a 3 para a Bélgica.

O Senegal estava perto de avançar para as oitavas de final após abrir dois gols de vantagem sobre a Bélgica, mas a seleção europeia virou o jogo a cerca de quatro minutos do fim do tempo regulamentar.

Koulibaly disse em um comunicado, publicado em sua conta no X: “Queríamos que vocês se orgulhassem de nós, que vivêssemos esses momentos juntos novamente e que o sonho da Copa do Mundo continuasse para o nosso país pelo maior tempo possível. Infelizmente, não correspondemos às nossas expectativas e ambições”.

Ele acrescentou: “Antes de tudo, gostaria de agradecer a vocês pela confiança, pelo carinho e pelo apoio inabalável. Vocês carregaram essa equipe até o último momento. Vocês estiveram à altura desse evento, enquanto nós, infelizmente, não estivemos à altura”.

E enfatizou: “Na qualidade de capitão, assumo total responsabilidade por essa eliminação. Nós assumimos parte da responsabilidade; simplesmente não estávamos no nível exigido para continuar nessa aventura, e essa é uma realidade que devemos aceitar com humildade”.

Ele observou: “Compreendo a magnitude da tristeza e das críticas legítimas, que demonstram o amor que vocês nutrem por esta seleção; mas, por outro lado, após nossa eliminação, foram ditas e escritas coisas que ultrapassam o âmbito esportivo. Não posso permitir que se manche a honra de homens que sempre fizeram da defesa das cores do Senegal uma questão de honra”.

E acrescentou: “Apesar dos erros, posso atestar uma coisa: nosso compromisso e nossa união, e nosso amor por esta camisa nunca enfraqueceu. Nosso grupo permaneceu coeso, solidário e extremamente profissional desde o primeiro dia até o último”.

Ele disse: “Sempre serei o primeiro a defender meus companheiros quando sua integridade for questionada injustamente. Também gostaria de deixar bem claro um ponto que gera polêmica: nunca indiquei nenhum jogador para ser convocado para a seleção. Nunca impedi nenhum jogador de se juntar ao ‘Covil dos Leões’, nem solicitei a exclusão de ninguém”.

Ele enfatizou: “O técnico é sempre e exclusivamente responsável por suas decisões esportivas. As convocações, a escalação da equipe e as escolhas técnicas cabem inteiramente a ele. Nós sempre respeitamos isso, e posso falar com certeza sobre os jogadores porque compartilho o dia a dia deles. Conheço seus sacrifícios, suas lesões, suas dúvidas e o amor que têm por esta camisa. E sempre continuarei a defendê-los sempre que for necessário”.

E concluiu: “Essa eliminação é dolorosa, muito dolorosa. Mas ela não deve apagar tudo o que essa geração construiu para o futebol senegalês”.