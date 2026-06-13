Jogador do Real Madrid: O Brasil vai derrotar o Marrocos com 70% de probabilidade

Rodrigo Goes, estrela do Real Madrid, apostou que a seleção do seu país, o Brasil, vencerá o Marrocos neste sábado à noite, horário da costa leste dos Estados Unidos, na Copa do Mundo de 2026.
O jogador do Real Madrid está ausente da Copa do Mundo devido a uma lesão, mas integra a equipe de análise do torneio no canal brasileiro “SporTV”.
Rodrigo demonstrou confiança na capacidade da seleção brasileira de conquistar a vitória, considerando-a a favorita no confronto com 70% de chances.
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Sobre as chances do Brasil no torneio, o atacante do Real Madrid disse: “Estou sempre confiante. Passei por todo o processo com eles, conheço o sentimento de todos os jogadores. Sei que todos estão animados e preparados, para que tudo corra bem”.
Sobre seu companheiro Vinícius Júnior, Rodrygo declarou: “Eu o vejo em ótima forma. Percebi uma grande evolução (no seu nível) nos últimos amistosos”.
O Brasil joga no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, enquanto sonha com seu sexto título na Copa do Mundo.
Por outro lado, o Marrocos alcançou seu maior feito na Copa do Mundo na última edição (Qatar 2022), quando ficou em quarto lugar pela primeira vez na história das seleções árabes e africanas.