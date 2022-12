Jogador do City leva "cornetada" de Guardiola por voltar da Copa acima do peso

Kalvin Phillips não foi a campo na vitória Citizen sobre o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa

A bola voltou a rolar na Inglaterra após a parada para a Copa do Mundo, e o volante Kalvin Phillips, do Manchester City, recebeu um enorme "puxão de orelha" do técnico Pep Guardiola. Isso porque o jogador teria, de acordo com o comandante, volta do Mundial mais pesado.

Em entrevista coletiva depois da vitória sobre o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa, Guardiola revelou o motivo de Phillips ter sido o único jogador que serviu a seleção inglesa a não ter entrado em campo.

"Ele não está machucado. Chegou com excesso de peso da Copa do Mundo e eu não sei o motivo. Não voltou em condições sequer de treinar, sequer de jogar", disse o treinador.

"Ele não pode jogar. Quando estiver pronto, irá jogar porque precisamos muito dele. Se estou chateado? Tivemos uma conversa privada", completou.

Já de acordo com o jornal Daily Telegraph, Phillips apensar será reintegrado ao grupo quando estiver em condições ideais.