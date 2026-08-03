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Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Jogador do Chelsea às portas do Como

Mercado da bola
Chelsea
Como
T. Chalobah
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Itália

Uma contratação de olho na Liga dos Campeões

O inglês Trevoh Chalobah, zagueiro do Chelsea, está próximo de se juntar ao Como, da Itália, durante a atual janela de transferências de verão.

O Como busca reforçar seu elenco com diversas contratações, especialmente por disputar a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez em sua história na nova temporada.

Por sua vez, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado, afirmou que o Como chegou a um acordo verbal para contratar Trevoh Chalobah junto ao Chelsea.

E acrescentou, através de sua conta oficial no "X": "Foi alcançado um acordo entre os dois clubes no valor de 30 milhões de euros como valor fixo, além de 6 milhões de euros em variáveis, com a cessão de um percentual sobre uma futura venda do jogador".

Ele destacou que Chalobah deseja se transferir para a Itália e está pronto para disputar a Liga dos Campeões da Europa.

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Vale lembrar que o Chelsea ficará de fora da participação em qualquer competição europeia na nova temporada, após ter terminado na décima colocação na tabela de classificação da Premier League.




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