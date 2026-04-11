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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Jogador do Barcelona preocupa Flick antes do confronto contra o Atlético

Barcelona x Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga
G. Martin
H. Flick
Espanha

Um dos jogadores do Barcelona causou preocupação ao seu técnico, Hans Flick, após sentir dores na perna direita nos últimos minutos do primeiro tempo contra o Espanyol, na 31ª rodada da La Liga.

O Barcelona venceu o clássico da Catalunha por 4 a 1 na noite de sábado, elevando sua pontuação para 79 pontos na liderança do campeonato.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Gerard Martín sentiu dores na perna direita durante uma jogada individual aos 36 minutos e foi substituído por Marc Casado no intervalo.

Martín caiu em campo após sentir um problema na parte posterior do tendão de Aquiles, o que causou preocupação a Flick, especialmente com a aproximação da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira.

Após alguns momentos de confusão e preocupação, durante os quais seus companheiros também pediram a substituição de Gerard Martín, o zagueiro conseguiu continuar jogando após a intervenção da equipe médica e completou o primeiro tempo com dificuldade.

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No final do primeiro tempo, Martín se dirigiu lentamente ao túnel que leva aos vestiários, onde o médico Ricard Bruna perguntou sobre seu estado físico.

Após o intervalo, Gerard Martin não voltou a entrar em campo e foi substituído por Casado, sendo visto posteriormente no banco de reservas com uma bolsa de gelo no local da lesão.

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