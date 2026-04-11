Jogador do Barcelona preocupa Flick antes do confronto contra o Atlético

Um dos jogadores do Barcelona causou preocupação ao seu técnico, Hans Flick, após sentir dores na perna direita nos últimos minutos do primeiro tempo contra o Espanyol, na 31ª rodada da La Liga.

O Barcelona venceu o clássico da Catalunha por 4 a 1 na noite de sábado, elevando sua pontuação para 79 pontos na liderança do campeonato.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Gerard Martín sentiu dores na perna direita durante uma jogada individual aos 36 minutos e foi substituído por Marc Casado no intervalo.

Martín caiu em campo após sentir um problema na parte posterior do tendão de Aquiles, o que causou preocupação a Flick, especialmente com a aproximação da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira.

Após alguns momentos de confusão e preocupação, durante os quais seus companheiros também pediram a substituição de Gerard Martín, o zagueiro conseguiu continuar jogando após a intervenção da equipe médica e completou o primeiro tempo com dificuldade.

No final do primeiro tempo, Martín se dirigiu lentamente ao túnel que leva aos vestiários, onde o médico Ricard Bruna perguntou sobre seu estado físico.

Após o intervalo, Gerard Martin não voltou a entrar em campo e foi substituído por Casado, sendo visto posteriormente no banco de reservas com uma bolsa de gelo no local da lesão.

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