Jogador do Barcelona decide sair... e a Liga Saudita aguarda ansiosamente

Um dos principais jogadores do Barcelona tomou a decisão definitiva de deixar o clube ao final da temporada atual, devido à notável redução de seu papel nos planos do técnico alemão Hans Flick.

O jornal espanhol “Sport” esclareceu que a perda de Marc Casado, meio-campista do Barcelona, de seu lugar na escalação do Blaugrana tornou-se evidente, já que o jogador tem apenas alguns minutos de jogo nas partidas do Barcelona, e sua presença na equipe tornou-se quase marginal.

Casado ficou de fora de 7 das últimas 12 partidas disputadas pela equipe, apesar da política de rodízio adotada pelo técnico devido às lesões, e também não integrou a escalação titular durante o “derby” contra o Espanyol no último sábado.

O retorno de Gavi após lesão contribuiu para aumentar a competitividade no meio-campo, já que o técnico sempre prefere contar com ele em partidas decisivas, uma situação que Casado (22 anos) não pode suportar por mais um ano sem uma participação efetiva que lhe garanta o desenvolvimento necessário.

Nesse contexto, o Barcelona não ofereceu ao jogador a renovação de seu contrato, e não há intenção atual de se reunir com seus agentes para negociar, apesar de seu contrato terminar em 30 de junho de 2028, em meio a conversas anteriores que não avançaram sobre a possibilidade de melhorar seus termos.

Esses fatores levaram o meio-campista catalão a tomar a decisão de deixar o “Camp Nou” assim que a temporada atual terminar, e não parece haver nada que possa mudar essa decisão ponderada, a não ser uma mudança radical e repentina em sua situação atual, o que é muito improvável no momento.

O jornal “Sport” revelou que a Liga Saudita é, até o momento, o destino mais provável para o jogador, tendo em vista o interesse de vários clubes locais em contratá-lo.

Todos aguardam ansiosamente a contrapartida financeira que o Barcelona exigirá, em meio a estimativas que apontam para o desejo do clube de receber 20 milhões de euros, enquanto sua permanência na La Liga parece difícil devido à ausência de ofertas que despertem seu interesse.



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