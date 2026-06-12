Jogador de Curaçao critica clube da Eredivisie a partir do campo de treinamento

Eloy Room tirou sarro do NEC pelo Snapchat. O goleiro titular de Curaçao compartilhou repentinamente, na sexta-feira, uma foto de um adesivo com a frase “que se dane Nijmegen”.

Room, de 37 anos, será o goleiro de Curaçao na próxima Copa do Mundo. O goleiro do Miami FC joga no The Blue Wave ao lado do promissor zagueiro do NEC, Deveron Fonville.

Snapchat

No entanto, Room não esconde que tem mais carinho pelo Vitesse. No total, ele defendeu em 189 partidas oficiais pelo time de Arnhem. Não é a primeira vez que Room faz uma piada com o NEC.

Em 2024, Room foi xingado online por um torcedor do NEC, e ele não resistiu em responder. “Mais um. Primeiro ganhe um título, aí você pode sentar à nossa mesa.”

O que torna a situação um tanto notável é que Room nasceu justamente em Nijmegen. Entre 1998 e 2001, ele chegou a jogar nas categorias de base do NEC.

De qualquer forma, está claro que Room não é mais bem-vindo no Estádio Goffert. No domingo, ele enfrentará a Alemanha com a seleção de Curaçao.

Room disputará então sua 70ª partida pela seleção da ilha. Em 2010, ele ainda era jogador da seleção juvenil da Holanda.