Jogador da seleção inglesa responde ao palavrão de Aguirre

O ponta da seleção da Inglaterra, Anthony Gordon, comentou sobre o palavrão proferido pelo ex-técnico do México, Javier Aguirre, em uma cena que se tornou viral durante a partida entre as duas seleções na Copa do Mundo.

Durante o intervalo para hidratação no primeiro tempo, Aguirre conversou primeiro com o meio-campista Jude Bellingham, antes de chamar Gordon, quando os dois estavam próximos à linha lateral, durante a emocionante vitória da Inglaterra sobre o México por 3 a 2 nas oitavas de final, no Estádio Azteca.

Em seguida, o técnico, de 67 anos, fez um comentário com palavrão dirigido ao atacante inglês, antes de os dois caírem na gargalhada.

A BBC Sport divulgou as declarações de Gordon, que disse: “Lembro-me do que Agüero disse. Foi só uma brincadeira.”

Ele acrescentou: “Com todo o clima acalorado e a tensão que cercavam a partida, foi apenas um momento de diversão”.

Ele continuou: “Eu tinha passado pelo lateral na linha logo antes disso, então considerei o que ele disse uma espécie de elogio. Foi assim que entendi a situação”.

E concluiu: “A partida estava cheia de tensão, então gostei do fato de ele ter conversado comigo e com Bellingham durante o jogo.”

Esse foi um dos vários momentos engraçados da partida, que se espalharam amplamente pelas redes sociais, entre eles a entrevista de Harry Kane após o jogo, quando ele havia perdido a voz, e também quando o zagueiro da Inglaterra, John Stones, fingiu estar lesionado.

Agüero deixou a seleção do México após a eliminação da Copa do Mundo, e a missão foi passada para Rafael Márquez.