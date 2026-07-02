Jogador da seleção inglesa, irritado: “Odeio ficar no banco de reservas”

O inglês Anthony Gordon, estrela do Barcelona, afirmou que sente um grande nervosismo quando fica no banco de reservas da seleção da Inglaterra durante as partidas da Copa do Mundo de 2026.

Gordon começou a partida contra a República Democrática do Congo ontem, quarta-feira, no banco de reservas, antes de entrar em campo no segundo tempo, mais precisamente aos 60 minutos, para dar assistências nos dois gols da vitória (2 a 1) do capitão dos Três Leões, Harry Kane.

A seleção da Inglaterra estava perdendo por 1 a 0 até os 75 minutos, antes de virar o jogo e se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o México.

Após a partida, Gordon fez uma declaração irritada à imprensa, segundo reportagem da rede “Foot Mercato”, dizendo: “Odeio ser reserva. Sinceramente, fico muito nervoso quando entro em campo vindo do banco”.

Ele acrescentou: “Quero me jogar em todas as bolas e tento me controlar para manter a calma. Mas não consigo evitar, por isso estava ansioso para jogar”.

E continuou: “Senti que meus companheiros estavam cansados quando entrei, então tentei aproveitar a oportunidade ao máximo”.

Gordon foi titular nas duas primeiras partidas da Inglaterra na Copa do Mundo, contra a Croácia e Gana, mas não conseguiu deixar sua marca, ficando no banco nas partidas contra o Panamá e a República Democrática do Congo, dando lugar ao seu companheiro Marcus Rashford.

Vale lembrar que Gordon se transferiu para o Barcelona neste verão, vindo do Newcastle, e começará sua trajetória no clube catalão após o término da Copa do Mundo.



