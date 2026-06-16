Jogador da seleção inglesa fica de fora da Copa do Mundo devido a uma lesão grave

A seleção inglesa sofreu um duro golpe com a exclusão de um de seus principais jogadores da lista para a Copa do Mundo de 2026 devido a uma grave lesão.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, a ausência de Tino Livramento na Copa do Mundo foi confirmada apenas um dia antes da primeira partida da Inglaterra no torneio.

O jornal informou que o zagueiro do Newcastle United será substituído de última hora na lista devido à lesão.

O jornal informou que Livramento, de 23 anos, sofre de uma lesão no músculo posterior da coxa, e Trevoh Chalobah, jogador do Chelsea, está entre as opções para substituí-lo.

Os regulamentos permitem que as seleções façam alterações na lista final de 26 jogadores até 24 horas antes de sua primeira partida na fase de grupos, mas isso só é permitido em caso de lesão grave.

Levramento, que conta com seis partidas internacionais, participou de todos os jogos da Inglaterra em 2026, com exceção de uma partida, na qual ficou no banco e não participou da vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica no amistoso da semana passada.

Levramento é um dos vários zagueiros versáteis escolhidos pelo técnico Thomas Tuchel para o torneio, devido à sua capacidade de atuar em toda a linha defensiva.

Levramento, que atua principalmente como lateral-direito, também disputou partidas na lateral-esquerda sob o comando do técnico Eddie Howe no estádio St. James’ Park.