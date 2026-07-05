Jogador da seleção francesa alerta: não será fácil contra o Marrocos

William Saliba, zagueiro da seleção francesa, falou sobre o confronto que se aproxima contra o Marrocos, na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Galo” terão pela frente uma partida extremamente difícil contra uma das seleções mais fortes do torneio.

Saliba destacou que a seleção marroquina mereceu chegar a esta fase, após os resultados alcançados desde o início da Copa do Mundo.

Leia também

Marrocos empata com todas as seleções africanas juntas nas eliminatórias da Copa do Mundo!

Ibrahim Hassan: Não vemos Messi... mas temos 26 jogadores como ele na seleção egípcia

O astro do Arsenal disse, em “declarações à imprensa” após a vitória sobre o Paraguai (1 a 0) nas oitavas de final: “Eles (o Marrocos) são uma seleção muito forte. Derrotaram algumas das maiores seleções desde o início do torneio e, o mais importante, não perderam nenhuma partida”.

E acrescentou: “Por isso, sabemos que não será fácil. É uma seleção muito boa, que se defende de forma excelente, sabe jogar e conta com muitos jogadores com grande potencial individual”.

O zagueiro da seleção francesa concluiu suas declarações ressaltando que a prioridade, no momento, é recuperar a forma física após o confronto contra o Paraguai, antes de começar a se preparar para o próximo jogo.

Saliba disse: “Primeiro, precisamos descansar, pois estamos um pouco cansados agora, e depois nos preparar bem para essa partida”.