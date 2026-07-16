Jogador da seleção da Inglaterra dá entrevista implacável sobre o próprio técnico, Thomas Tuchel

Marc Guehi fez duras críticas ao seu próprio técnico, Thomas Tuchel, após a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina. O zagueiro criticou a política de substituições do alemão.
Na noite de quarta-feira, a Inglaterra abriu o placar por 1 a 0 graças a um gol de Anthony Gordon. Por muito tempo, parecia que os ingleses estavam a caminho da primeira final de Copa do Mundo desde 1966, até que Enzo Fernández marcou o gol de empate pouco antes do fim da partida.
A Argentina decidiu então não recuar e partir com tudo em busca da vitória. Após um cruzamento de Lionel Messi, Lautaro Martínez marcou de cabeça o gol da vitória nos acréscimos.
Guehi, que jogou os noventa minutos completos pelo time inglês, criticou duramente a política de substituições de Tuchel. O técnico dos Três Leões fez substituições bastante defensivas.
Logo após o 1 a 0 de Anthony Gordon, Tuchel decidiu tirar o artilheiro de campo. O atacante foi substituído por Ezri Konsa, um zagueiro.
Para Guehi, zagueiro do Manchester City, isso foi incompreensível. “Nós simplesmente deveríamos ter continuado pressionando. Parecia que, logo após o gol, caímos em uma mentalidade defensiva.”
“É realmente muito decepcionante neste momento, não tenho mais nada a dizer”, disse Guehi, engolindo suas palavras em entrevista à BBC.