Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Thomas TuchelGetty Images
Bart DHanis

Traduzido por

Jogador da seleção da Inglaterra dá entrevista implacável sobre o próprio técnico, Thomas Tuchel

Inglaterra

Marc Guehi fez duras críticas ao seu próprio técnico, Thomas Tuchel, após a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina. O zagueiro criticou a política de substituições do alemão.

Na noite de quarta-feira, a Inglaterra abriu o placar por 1 a 0 graças a um gol de Anthony Gordon. Por muito tempo, parecia que os ingleses estavam a caminho da primeira final de Copa do Mundo desde 1966, até que Enzo Fernández marcou o gol de empate pouco antes do fim da partida.

A Argentina decidiu então não recuar e partir com tudo em busca da vitória. Após um cruzamento de Lionel Messi, Lautaro Martínez marcou de cabeça o gol da vitória nos acréscimos.

Guehi, que jogou os noventa minutos completos pelo time inglês, criticou duramente a política de substituições de Tuchel. O técnico dos Três Leões fez substituições bastante defensivas.

Logo após o 1 a 0 de Anthony Gordon, Tuchel decidiu tirar o artilheiro de campo. O atacante foi substituído por Ezri Konsa, um zagueiro.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Para Guehi, zagueiro do Manchester City, isso foi incompreensível. “Nós simplesmente deveríamos ter continuado pressionando. Parecia que, logo após o gol, caímos em uma mentalidade defensiva.”

“É realmente muito decepcionante neste momento, não tenho mais nada a dizer”, disse Guehi, engolindo suas palavras em entrevista à BBC.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google