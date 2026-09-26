Jogador da seleção da Argélia é expulso após bate-boca com a comissão técnica

A comissão técnica da seleção da Argélia decidiu afastar Rayan Aït-Nouri do atual período de treinamentos, após um episódio de tensão entre o lateral-esquerdo e a comissão técnica durante o confronto contra a Zâmbia, disputado na última sexta-feira, que terminou com a vitória da seleção argelina por 3 a 1.

Aït-Nouri, jogador do Manchester City, se recusou a cumprir as instruções da comissão técnica após uma bate-boca acalorado, depois de ter se preparado para entrar como substituto, antes que a decisão sobre sua entrada fosse alterada após a Argélia marcar seu segundo gol.

Nouri, de 25 anos, havia começado a partida no banco de reservas, diante de sua participação limitada no Manchester City desde o início da temporada, já que disputou apenas duas partidas pela equipe.

Após o segundo gol da Argélia, o jogador voltou ao banco de reservas antes de ser solicitado a retomar o aquecimento novamente, mas não atendeu às instruções, o que levou ao agravamento da situação com a comissão técnica.

Aït-Nouri não participou da partida, antes que o treinador nacional Ibrahim Hamdani decidisse afastá-lo do período de treinamentos e devolvê-lo ao seu clube, o Manchester City.

A Federação Argelina de Futebol afirmou em comunicado: "O treinador nacional, o senhor Ibrahim Hamdani, decidiu neste sábado dispensar Rayan Aït-Nouri do atual período de treinamentos da seleção nacional. Com isso, o jogador internacional argelino se juntará ao seu clube, o Manchester City".