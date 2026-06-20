Jogador da Holanda repete feito de Messi e artilheiro do Catar

Cody Jakpo recebeu o prêmio de melhor jogador na partida da seleção holandesa contra a Suécia, que terminou com a vitória dos Holandeses por 5 a 1 na Copa do Mundo.

Jakpo deixou sua marca de forma marcante contra a Suécia, marcando dois gols e dando uma assistência decisiva.

Jakpo recebeu nota máxima (10 de 10) na avaliação do site Whoscored, especializado em estatísticas de futebol.

A conta do whoscored destacou o desempenho de Jakpo durante a partida: ele chutou 5 vezes, sendo 4 chutes a gol, além de ter feito duas dribles bem-sucedidos, marcado dois gols e dado uma assistência.

O site explicou que Jakpo recebeu a “nota máxima” na avaliação do whoscored, assim como o argentino Lionel Messi contra a Argélia e o canadense Jonathan David contra o Catar.

Messi recebeu uma nota (10 de 10) após marcar um hat-trick contra a Argélia, assim como Jonathan David, que também marcou três gols contra o Catar.