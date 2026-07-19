Burja Iglesias, atacante da seleção espanhola, gerou polêmica antes da final da Copa do Mundo de 2026, ao criticar o aumento recorde nos preços dos ingressos para a tão esperada partida contra a Argentina.

As seleções da Espanha e da Argentina se preparam para a final da Copa do Mundo neste domingo à noite, no estádio MetLife.

Em uma história publicada em sua conta no Instagram, Iglesias postou uma foto mostrando os preços praticados para os ingressos da partida, acompanhada de um breve comentário em que dizia: “Que vergonha”, segundo o jornalAS.

A mensagem do atacante da Espanha surgiu em meio a uma onda de críticas generalizadas aos preços dos ingressos para a final, depois que todos os ingressos disponibilizados no site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA) se esgotaram, enquanto os preços dos ingressos disponíveis em plataformas de revenda dispararam para níveis sem precedentes.

De acordo com a StubHub, uma das maiores plataformas de revenda de ingressos dos Estados Unidos, o preço do ingresso mais barato disponível, nas arquibancadas superiores atrás do gol no estádio “MetLife”, chegou a 7.125 euros, enquanto o preço de alguns assentos próximos à linha lateral chegou a 83.639 euros.

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Dados da TickPick, divulgados pela revista Forbes, indicaram que o preço médio dos ingressos para a final é de cerca de 9.900 euros, tornando a final da Copa do Mundo de 2026 a mais cara da história, superando os preços médios dos ingressos para o Super Bowl americano (8.225 euros) e para as finais da NBA (5.513 euros).

Os preços elevados geraram críticas de autoridades e torcedores. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Lozano, descreveu a política de preços como “inaceitável”, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito anteriormente que gostaria de assistir à partida, mas que “não pagaria essa quantia” por um ingresso.

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