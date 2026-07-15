Jogador da Espanha responde à indignação de Deschamps... Será que ele zombou dele?

Marcos Llorente, jogador da Espanha, respondeu às críticas de Didier Deschamps, técnico da França, à arbitragem após a partida entre as duas seleções ontem, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo.

A Espanha se classificou para a final, marcada para o próximo domingo, após vencer a França por 2 a 0.

Após a partida, Deschamps disse: “Não vou me alongar muito sobre esse assunto, senão vou parecer uma criança reclamona. A arbitragem esteve à altura de uma semifinal da Copa do Mundo? Cabe a vocês decidirem”.

E continuou: “A questão não se resume apenas ao pênalti, mas é uma combinação de vários fatores. Já passamos por situações semelhantes em outras partidas, algumas mais complexas do que outras. Não tenho nenhum problema com a arbitragem desta noite, mas façam a si mesmos essa pergunta”.

Essas declarações, como era de se esperar, provocaram uma reação do lado espanhol.

Na zona mista, Marcos Llorente sentiu a necessidade de responder.

O jogador do Atlético de Madrid disse, segundo o site “Foot Mercato”: “Não me interessa... Eles reclamaram da arbitragem? Ganhamos porque fomos melhores.”

E concluiu: “Não sei, talvez estejam tentando se consolar de qualquer jeito que puderem”.