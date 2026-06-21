Emerse Faé não está apenas decepcionado com a derrota da Costa do Marfim por 2 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo. O técnico da seleção africana derrotada também não está satisfeito com o comportamento de um jogador alemão.

O lateral-direito Wilfried Singo se machucou aos 80 minutos e chutou a bola para fora do campo para receber atendimento médico. Nathaniel Brown não teve a esportividade de devolver a bola à Costa do Marfim. Em vez disso, o lateral-esquerdo iniciou um contra-ataque da Alemanha.

Faé abordou Brown sobre o incidente após o término da partida da Copa do Mundo. “Eu disse a ele para manter a modéstia. Ele fez uma partida excelente, mas não precisa se manifestar de forma negativa contra nós. Seja porque está perdendo, com o placar em 1 a 1, ou porque quer vencer”, segundo relatos em diversos meios de comunicação.

“Gostaríamos de ter visto mais fair play da Alemanha. Gostaríamos que eles tivessem devolvido a bola para nós quando Singo se machucou. É uma grande nação do futebol e nós os tomamos como exemplo. Por isso, fiquei decepcionado com a falta de fair play deles”, afirmou o desanimado técnico da Costa do Marfim.

A Costa do Marfim assumiu a liderança de forma ousada no primeiro tempo, com um gol de Franck Kessié, e manteve a vantagem de 0 a 1 por um longo período. Julian Nagelsmann teve um olho clínico nas substituições, pois o reserva Deniz Undav empatou e marcou o gol da vitória já nos acréscimos.

“Ambas as equipes mereciam a vitória e tiveram chances de vencer a partida. Parabéns à Alemanha. Eles venceram a partida graças à sua experiência”, elogiou Faé à equipe que soma seis pontos em duas partidas da fase de grupos.

“Fizemos uma partida excelente e estou extremamente orgulhoso de como meus jogadores se saíram contra um dos favoritos do torneio. Precisamos usar essa derrota como lição para o restante do torneio”, afirmou o combativo técnico da Costa do Marfim.

A Costa do Marfim soma três pontos, conquistados graças à vitória por 0 a 1 sobre o Equador. Um empate contra Curaçao normalmente seria suficiente para a classificação às oitavas de final, mesmo que o Equador vença a Alemanha. A Costa do Marfim venceu o país sul-americano, e isso será decisivo.