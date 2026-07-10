O Dr. Abdullah Jalal, presidente do conselho administrativo do clube iraquiano Duhok, confirmou que o jogador do time e da seleção iraquiana, Peter Korkis, chegou a um acordo definitivo com o clube egípcio Al-Ahly, preparando o terreno para sua transferência para as fileiras da “Fortaleza Vermelha” a partir da próxima temporada.

Segundo o jornal emiradense “Al-Khaleej”, Jalal afirmou que Korkis finalizou seu contrato com o Al-Ahly em uma transação financeira que ele descreveu como “boa”, confirmando que o jogador vestirá a camisa do “Clube do Século Africano” a partir da nova temporada, após negociações que se estenderam por vários meses.

O presidente do conselho administrativo do Duhok esclareceu que o Al-Ahly demonstrou interesse em contratar o jogador desde a temporada passada, antes de as partes finalmente chegarem a um acordo oficial que encerra o caso da transferência, que foi amplamente acompanhado nos últimos tempos.

Jalal afirmou que a diretoria do Duhok não impôs obstáculos à carreira profissional de Korkis em um dos maiores clubes do Egito e do Oriente Médio, motivada pelo compromisso com os interesses técnicos e financeiros do jogador, ressaltando que o Campeonato Egípcio é considerado uma das competições mais fortes da região árabe, o que contribuirá para o aprimoramento do nível do jogador e para a aquisição de mais experiência profissional.

Fontes próximas a Korkis haviam revelado anteriormente que o Al-Ahly demonstrava grande interesse em contratar o jogador por uma quantia financeira vultosa, antes que a diretoria do Duhok fechasse oficialmente o acordo e anunciasse sua aprovação da transferência.

Korkis é considerado uma das maiores estrelas do futebol iraquiano e deve ser uma aquisição de peso para o Al-Ahly nas competições nacionais e continentais durante a próxima temporada.