"Jogadas desleais"... Indignação mundial com o deslize da Argentina

O final da final da Copa do Mundo entre a Argentina e a Espanha teve mais um episódio desagradável, quando os argentinos infringiram as regras e os protocolos não escritos, mas geralmente aceitos, nos momentos da cerimônia de premiação, segundo o jornal *AS*.

O jornal destacou que a Argentina não seguiu o costume dos vice-campeões durante a cerimônia de premiação do adversário: os jogadores deram as costas ao pódio e se voltaram para a torcida, que ainda permanecia em uma das arquibancadas e não havia deixado o estádio.

E continuou: “Esse gesto, incomum em uma cerimônia de premiação, encerrou uma partida em que a Argentina se concentrou mais em jogadas desleais do que no futebol em si”.

E acrescentou: “No entanto, a calma de Scaloni e a manifestação emocional evidente de Messi contribuíram para aliviar a tensão anterior causada pela briga entre Molina e Paredes com Rodri, Éric García e Javi, que acabaram caindo no chão.”

E o jornal continuou: “Esse comportamento, de qualquer forma, não foi bem recebido pela torcida espanhola nem por qualquer outro torcedor neutro. Um clima de espanto tomou conta do vestiário da seleção argentina, e as críticas ao ocorrido se espalharam amplamente. A postura geral da Argentina na Copa do Mundo gerou grande descontentamento entre os torcedores em todo o mundo”.

E publicou um vídeo do ex-jogador brasileiro Denilson, que estava presente no estádio e filmou a cena, e escreveu em sua conta no X: “Cara, isso é difícil... A Argentina dá as costas para a Espanha, a campeã”.

A conta de Juanca, que se dedica principalmente às competições de Fórmula 1, comentou: “Os argentinos deram as costas à Espanha quando levantaram a taça. Que falta de elegância e que maneira ruim de perder!”.

A mesma imagem também chamou a atenção de vários jornalistas e meios de comunicação. O jornalista da ESPN, Mark Ogden, comentou: “Os jogadores da Argentina viram as costas para a cerimônia de entrega da taça à Espanha”.

A seleção argentina causou indignação em muitos após o apito final, quando alguns jogadores e membros da comissão técnica agrediram os astros da Espanha, em cenas lamentáveis.