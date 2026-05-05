Joey Veerman está vivendo seus últimos meses no PSV, segundo publicou a revista Voetbal International nesta terça-feira. O meio-campista de 27 anos pode deixar o clube campeão nacional de Eindhoven por cerca de 20 milhões de euros.

De acordo com o observador de clubes Tim Reedijk, o desejo de Veerman é claro. “Ele espera voltar a jogar em uma das cinco principais ligas e, depois de vários clubes terem demonstrado interesse concreto nele, incluindo o Fenerbahçe no inverno passado, o próximo verão parece ser o momento ideal para uma transferência.”

“Foram feitos acordos contratuais com Veerman e, portanto, o PSV não pode exigir mais do que os valores estabelecidos em seu contrato. Esse valor está provavelmente em torno de 20 milhões de euros”, afirma Reedijk.

O contrato de Veerman com o PSV vai até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, o jogador de Volendam está avaliado em 27 milhões de euros.

O PSV contratou Veerman em 2022 por 6 milhões de euros do sc Heerenveen. Com o clube de Eindhoven, ele conquistou oito títulos holandeses.

Até agora, Veerman disputou 195 partidas oficiais pelo PSV. Nelas, ele marcou 31 gols e deu 67 assistências.

Reedijk escreve que o diretor técnico Earnest Stewart vai assumir o cargo. “O PSV precisa, de qualquer forma, entrar no mercado em busca de vários meio-campistas. Veerman e Saibari são jogadores que, normalmente, serão substituídos por uma transferência.”