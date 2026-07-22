Joey Veerman está muito frustrado com a falta de interesse

Joey Veerman está muito chateado por nenhum clube de peso ter procurado o PSV para contratar seus serviços, como o meio-campista revelou com franqueza à ESPN.

Veerman, que no inverno passado esteve prestes a se transferir para o Fenerbahçe, não esconde que deseja jogar no exterior neste verão.

“Meu desejo era, claro, fazer uma boa transferência, mas, pelo jeito, isso não vai rolar”, diz Veerman no início da entrevista à emissora esportiva.

“É muito chato ouvir tantas pessoas ao meu redor perguntando por que ainda não fiz uma transferência. Em determinado momento, isso começa a me incomodar. Tenho 27 anos agora, e essa é uma boa idade para procurar oportunidades em outro lugar”, admite Veerman com franqueza.

“Também tenho a sensação de que minha carreira não estará completa se eu não tiver jogado por um bom clube no exterior”, continua o ex-jogador do FC Volendam e do sc Heerenveen.

“Também está tudo bem se eu ficar aqui. Assinei um contrato de cinco anos com plena consciência, então vamos simplesmente em busca do quarto título”, conclui ele.

Os clubes podem contratar o jogador de Volendam do PSV por vinte milhões de euros. Ele tem contrato em Eindhoven até meados de 2028.

Mais adiante na entrevista, Sanne van Dongen pergunta a Veerman sobre sua situação na Seleção Holandesa. O meio-campista gostaria de voltar à Seleção Holandesa, agora que Ronald Koeman se despediu. “Se eu atingir meu nível, espero voltar a ser convocado.”