Joey Veerman critica Ronald Koeman em anúncio de página inteira

Joey Veerman lançou uma indireta ao técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, um dia antes do primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo de 2026. O meio-campista do PSV fez isso em um anúncio da marca de roupas G-STAR.

Veerman aparece na manhã de sábado com um anúncio de página inteira no jornal De Telegraaf. O slogan utilizado chama especialmente a atenção: “denim with true character”.

De Telegraaf

Isso, obviamente, remete ao fato de que Veerman possui “verdadeiro caráter”. O jogador, que já disputou 16 partidas pela seleção, foi fotografado no dique, com uma bola laranja aos pés.

Não está claro quanto dinheiro Veerman recebeu por essa campanha, mas isso certamente pode ser visto como uma declaração pessoal.

No mês passado, Veerman já havia deixado claro que está farto da atitude de Koeman. “Se você sempre dá essas coletivas de imprensa e diz que meu caráter não é bom...”

“Chega um momento em que você se cansa disso. A escolha de quem convocar é dele, mas então diga que está fazendo outras escolhas e não que meu caráter não é bom”, afirmou o polêmico jogador de Volendam.

No domingo à noite, a seleção holandesa entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo. O Japão é o primeiro obstáculo para Koeman e companhia.