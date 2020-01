João Pedro tem boa estreia, mas vê Watford ceder empate para time da terceira divisão

Nada de "Melzinho" na chupeta para João Pedro em sua estreia pelo Watford! Em duelo dos Hornets pela Copa da , contra o Tranmere Rovers, da terceira divisão, o clube abriu 3 a 0 antes do intervalo, com seu time reserva. Assim, no meio do jogo, o treinador Nigel Pearson decidiu poupar seu "12º jogador", Chalobah, e colocar o brasileiro para jogo.

O que parecia ser uma vitória fácil ficou mais difícil: o não foi bem na segunda etapa e o Tranmere Rovers conseguiu o empate, com direito a gol de pênalti aos 87. No entanto, João Pedro foi um dos poucos poupados pela torcida e sua atuação foi elogiada. Confira algumas reações (em inglês):

Gray was shit. Pereyra was shit. Feel for Barrett but he was shit. João Pedro looked bright. Success, Masina and Dele-Bashiru did well. Wrong decision to take off Chalobah and that’s what fucked us

How on earth have we drawn that 🤣



Chalobah should have been taken off a tad later.



Joao Pedro should have started up front instead of Gray, it’s honestly like playing with 10 men with Gray on the pitch can we please get rid of him already #WatfordFC