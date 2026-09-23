João Félix, estrela da seleção de Portugal e do Al-Nassr, da Arábia Saudita, definiu sua posição sobre a corrida pela Bola de Ouro, afirmando que Lamine Yamal, jogador do Barcelona, é o candidato que mais chama sua atenção, mais do que qualquer outro jogador.

Félix segue mantendo seu status como um dos nomes mais destacados do futebol português, depois de deixar o Benfica ainda jovem como um dos talentos mais promissores, antes de passar por experiências no Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona e Milan, em busca da estabilidade que o ajudasse a desenvolver seu nível.

Após várias passagens, o jogador português encontrou uma maior dose de estabilidade no Al-Nassr, no Campeonato Saudita Roshn de Profissionais, onde começou a recuperar um pouco do seu nível habitual e a mostrar lampejos da qualidade pela qual sempre foi conhecido.

Félix teve um início promissor nesta temporada, tendo marcado 4 gols e dado 3 assistências em 7 partidas.

Félix continua sendo um jogador fundamental nos planos da seleção de Portugal sob o comando do técnico Jorge Jesus, e, durante uma entrevista ao jornal "AS", falou sobre sua trajetória e sobre uma série de assuntos atuais, entre eles a corrida pela Bola de Ouro, afirmando que não ficou incomodado com a ausência de seu nome na lista de candidatos, antes de revelar sua escolha para o jogador que considera o mais merecedor do prêmio.

"Eu não estava preocupado com a minha ausência da lista"

Sobre não estar entre os candidatos à Bola de Ouro, Félix disse: "Essas são coisas que não dependem de mim, e eu não sei quem escolhe a lista ou não. Eu não estava preocupado com isso, e nem sabia a data do anúncio. Estou tranquilo em relação a isso".

E acrescentou: "As pessoas veem o Campeonato Saudita um pouco abaixo do seu valor real. Claro, ele não está entre as 5 melhores ligas do mundo, mas é uma boa liga. Fiz uma temporada excelente, mas estou tranquilo... Talvez, se tivéssemos ido longe na Copa do Mundo, eu estaria entre os candidatos, mas não sei".

Por que escolheu Lamine Yamal?

Quando questionado sobre seu candidato à conquista da Bola de Ouro, Félix colocou Lamine Yamal à frente, explicando: "Sempre defendi a ideia de que a Bola de Ouro deve ir para o jogador que você vê e diz: esse é um craque e merece ter seu nome eternizado no futebol".

E prosseguiu: "E se há um jogador diante do qual você senta na frente da televisão e fica preso à tela para assisti-lo, esse é o Lamine. É verdade que Mbappé e Harry Kane fizeram uma temporada excelente, mas o Lamine é o futebol".

Félix concluiu sua fala dizendo: "Além disso, ele venceu a Copa do Mundo, e em anos de Copa do Mundo vencer o torneio é extremamente importante para se aproximar mais da Bola de Ouro".

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