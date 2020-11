Jiménez passa por cirurgia após sofrer fratura no crânio em disputa com David Luiz

Atacante mexicano levou a pior contra o brasileiro no jogo entre Arsenal e Wolverhampton e saiu do Emirates Stadium direto para o hospital

O choque de cabeça entre Raul Jimenez e David Luiz assustou em causou preocupação neste domingo, 29. O atacante mexicano deixou o Emirates Stadium direto para um hospital, onde foi constatada uma dratura no crânio e o camisa 9 do precisou passar por uma cirurgia.

Em um breve comunicado, o afirmou que Jimenez está estável e seguirá internado nos próximos dias para observação. O clube também pediu privacidade para o atleta e sua família "antes que qualquer novidade seja anunciada neste processo".

O Raul está a recuperar de uma intervenção cirúrgica a que foi submetido ontem à noite, num hospital de Londres.



Ele conta com o amor e o apoio da família e do Wolves.



Estamos todos contigo, @Raul_Jimenez9. Força! https://t.co/qMmynscqzl — Wolves Português (@WolvesPRT) November 30, 2020

"Desde a cirurgia, ele viu sua esposa Daniela e agora está descansando. Ele permanecerá em observação por alguns dias enquanto inicia sua recuperação", afirmou o clube inglês.

Após a partida entre Arsenal e Wolves, vencida pelos visitantes por 2 a 1, Nuno Espírito-Santo já havia falado sobre a condição de Jimenez. "Ele está falando, está consciente. Temos que ter uma avaliação adequada. Ele está em boas mãos".

Jimenez é um dos principais jogadores do Wolverhampton. Titular absoluto do time, ele soma quatro gols em dez jogos na Premier League nesta temporada. Até o momento, não há uma previsão para que o mexicano volte a atuar.

Nas redes sociais, David Luiz desejou uma pronta recuperação ao atacante mexicano. "Quero pedir orações para Raul Jimenez! Fique bem logo, mano", escreveu o zagueiro.

Pelo lado do , foi a terceira derrota consecutiva do time de Mikel Arteta, pressionado no comando dos Gunners. Com apenas 13 pontos em 10 jogos, o Arsenal amarga a 14ª colocação na Premier League. O Wolves deu um pulo na tabela e chegou à sexta colocação, com 17 pontos. O time de Jimenez está à frente de equipes como , que liderou a competição, e os dois times de Manchester.