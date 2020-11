Arsenal perde 3ª seguida em casa, e pressão começa a cair sobre Arteta

Um ano após a demissão de Unai Emery, os Gunners parecem não encontrar rumo na Premier League

Unai Emery foi demitido pelo exatamente um ano atrás. E, neste período, não dá para dizer que as coisas melhoraram muito para os lados do Emirates. Neste domingo, os Gunners foram derrotados em casa pelo por 2 a 1.

Claro, o time do norte de Londres venceu a Copa da em agosto, mas não é o suficiente para melhorar a situação da equipe de Mikel Arteta. Na Premier League, o Arsenal tem 13 pontos em 10 jogos, ocupa a 14ª colocação e cravou a terceira derrota seguida no Emirates na competição. É pior desempenho na era moderna do Campeonato Inglês.

Neste domingo, o Wolverhampton se mostrou superior ao Arsenal em todos os setores, mesmo tendo perdido Raúl Jiménez no primeiro tempo após receber cabeçada de David Luiz em seu rosto. O time de Nuno Espírito Santo venceu com gols de Pedro Neto e Daniel Podence, com o brasileiro Gabriel Magalhães descontando para os donos da casa.

E o problema não está só no resultado: o desempenho em campo dos Gunners também decepciona. São somente 10 gols marcados na Premier League, sendo que oito saíram nas quatro primeiras partidas.

Pierre-Emerick Aubameyang vive um jejum de gols e está longe de participar dos jogos como antes fazia. O meio-campo voltou a ser um ponto fraco, especialmente apos a lesão de Thomas Partey, o destaque do Arsenal no começo da temporada.

Arteta não consegue fazer seu time jogar mais do que o que apresenta, e o próximo duelo é justamente o clássico contra o de José Mourinho. A lua de mel do técnico espanhol acabou e pode ficar ainda mais amarga.