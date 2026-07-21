Jorge Jesus, o novo selecionador de Portugal, revelou o quão perto esteve de assumir o comando técnico da seleção do Brasil no ano passado.

O treinador português explicou que estava a orientar o gigante saudita Al-Hilal quando a Confederação Brasileira de Futebol o contactou em março de 2025, pouco tempo depois da demissão de Dorival Júnior, na sequência da mais pesada derrota do Brasil na história das eliminatórias do Mundial, por 4-1 frente à Argentina, em Buenos Aires.

Jorge Jesus era o principal candidato a suceder a Dorival, mas o negócio não se concretizou devido ao seu contrato com o Al-Hilal.

Jorge Jesus, de 71 anos, afirmou, em declarações ao Canal 11: "Não acabei por assumir o comando da seleção brasileira, mas fui de facto contactado para preparar a lista preliminar para o jogo que se seguiu à derrota por 4-1 frente à Argentina".

Jorge Jesus separou-se do Al-Hilal a 3 de maio, mas a confederação brasileira já tinha mantido conversações com Carlo Ancelotti.

O veterano italiano tornou-se o primeiro treinador estrangeiro na história da seleção do Brasil a 12 de maio de 2025, pouco depois da sua saída do Real Madrid.

A seleção do Brasil, sob o comando de Ancelotti, despediu-se do Mundial nos oitavos de final, após a derrota por 2-1 frente à Noruega.

Questionado sobre o que faltou ao Brasil na competição, Jorge Jesus disse: "Diria que Portugal é o Brasil da Europa... muita qualidade individual, mas quando chega o Mundial... o Brasil não é campeão há 22 anos".

Jesus acrescentou: "Dizem: 'Ah, mas somos o país mais titulado'. É verdade, mas isso é do passado; não vencem há 22 anos. E têm sempre jogadores fantásticos, mas depois não conseguem formar uma seleção fantástica".

Quando lhe perguntaram o que teria feito de diferente caso estivesse à frente do Brasil no Mundial, respondeu: "Os jogadores brasileiros nascem para jogar; até no campeonato brasileiro há muita qualidade. Teria escolhido uma lista diferente da de Ancelotti? Claro, em relação a um ou dois jogadores, sim. Acredito que, neste momento, o melhor avançado de raiz no futebol brasileiro é o Pedro. Talvez esteja um pouco parcial porque foi um dos meus jogadores no Flamengo. Mas acho que concordo na maioria das coisas com aquilo que Ancelotti fez".

Jesus prosseguiu: "Mas existe o toque pessoal, a forma de ver o jogo e o estilo de treino. São essas as diferenças, a maneira como cada treinador vê o jogo e aplica as suas ideias".

Jorge Jesus assumiu o comando da seleção de Portugal, sucedendo a Roberto Martínez após a eliminação da equipa nos oitavos de final do Mundial no início deste mês, pouco depois de ter conduzido o Al-Nassr à conquista do título da Roshn Saudi League.