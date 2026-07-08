Jesus pega a caneta para assinar... Martínez deixa oficialmente Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, nesta quarta-feira, o término oficial de sua relação com o técnico espanhol Roberto Martínez, após a eliminação da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a derrota para a Espanha por 1 a 0.

A Federação esclareceu, em comunicado oficial, que a relação contratual com Martínez e sua comissão técnica chegou ao fim a partir de hoje, agradecendo-lhes pelo que descreveu como “profissionalismo e dedicação” ao longo dos últimos três anos e meio, período em que a Portugal conquistou o título da Liga das Nações em 2025.

O comunicado acrescentou que o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Brouença, já começou a trabalhar na contratação do novo técnico da seleção, após ter anunciado isso também na chegada da delegação portuguesa a Lisboa, após a eliminação da Copa do Mundo.

Leia também: Rivaldo supera a rivalidade entre Brasil e Argentina por causa de Messi

O jornal português “Record” informou que a Federação decidiu pela contratação do técnico português Jorge Jesus (ex-técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita) para suceder a Martínez, indicando que Bróencia se prepara para apresentar um contrato que se estende até a Copa do Mundo de 2030, que será sediada pela Portugal em parceria com a Espanha e o Marrocos.

Martínez assumiu o comando da seleção portuguesa em janeiro de 2023 e comandou a equipe em 45 partidas, nas quais conquistou 32 vitórias, 6 empates e 7 derrotas.

O próprio técnico espanhol havia confirmado, após a derrota para a Espanha, que aquela partida seria a última dele no comando da seleção portuguesa.

Leia também: Uma brecha à espera de Messi... Do que a Argentina deve se precaver contra a Suíça?