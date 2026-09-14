O atacante brasileiro Gabriel Jesus vive uma fase de integração bastante gradual ao Barcelona, resultado do tempo necessário para se adaptar ao seu novo clube e também devido ao grande desempenho apresentado pelos jogadores de ataque da equipe catalã, com destaque para Raphinha e Lamine Yamal.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o ex-jogador do Leeds é o titular inquestionável para o técnico Hansi Flick no ataque, já que representa a aposta do treinador para atuar na posição de falso 9 diante da ausência de Robert Lewandowski e Ferran Torres durante a última janela de transferências.

As contribuições do internacional brasileiro são históricas, tendo marcado 8 gols e dado 3 assistências em 6 jogos, sendo 5 partidas no Campeonato Espanhol e uma na Liga dos Campeões da Europa.

O grande desempenho de Raphinha, aliado à produtividade ofensiva de Lamine Yamal, Fermín e Adeyemi, tem feito com que Gabriel Jesus não tenha uma participação expressiva até o momento.

O brasileiro afirmou, em entrevista ao programa "Tot Costa", exibida pelo canal espanhol "TV3": "O Raphinha marca os gols, joga todas as partidas e merece isso. Vou tentar competir e esperar minha oportunidade para jogar mais e conseguir mais minutos".

Jesus participou de apenas dois confrontos, tendo disputado 7 minutos diante do Feyenoord e dois minutos diante do Valencia, mas já abriu sua conta de gols ao marcar na Liga dos Campeões da Europa, quando o ex-jogador do Arsenal fez o quinto gol.

O brasileiro, que tem contrato com o Barcelona até junho de 2029, acrescentou de forma ambiciosa: "Quero marcar gols e ajudar, mas não quero fazer isso quando a equipe estiver na frente por dois, três ou quatro gols; quero marcar gols decisivos com o Barça".



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