#JeanNão: torcida do Grêmio se volta contra chance de contratar goleiro ex-São Paulo

Acusado de agressão em 2019 pela ex-esposa, o atleta chegou a ser preso nos Estados Unidos

O Grêmio está à procura de um novo goleiro titular e Jean, ex-Atlético-GO e São Paulo, é um dos nomes que interessa a diretoria do clube. No entanto, a possibilidade da contratação do arqueiro de 25 anos revoltou a torcida gremista, que subiu a #JeanNão nas redes sociais em protesto.

O principal motivo da torcida tricolor não aprovar um possível acordo com Jean é o histórico do goleiro. Em 2019, ele e sua família passavam férias nos EUA quando foi preso após acusações de agressão por parte de sua ex-esposa, Milena Bemfica.

Em 21 de janeiro de 2020, a promotoria do Estado da Flórida solicitou à Justiça que o caso fosse arquivado. Após o ocorrido, Jean teve seu contrato suspenso pelo São Paulo e emprestou o atleta para o Atlético-GO para a disputa da temporada passada. No Dragão, atuou em 46 jogos e marcou seis gols. O empréstimo de Jean não foi renovado para a temporada 2021 e o Tricolor não tem pretenções de utilizá-lo.

Com Paulo Vitor e Vanderlei em baixa na equipe de Renato Portaluppi, o jovem Brenno será o titular contra o Esportivo, no sábado (13). A ideia não é ter o arqueiro formado nas categorias de base como principal arqueiro do time na temporada. Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors, e Ivan, da Ponte Preta, são outros nomes que interessam além de Jean.

Confira a reação da torcida do Grêmio contra Jean:

ALERTA DE GATILHO/IMAGENS FORTES 🚨



Tirei essas imagens do site Catraca Livre, sobre a situação da ex-mulher de Jean, Milena Bemfica, após a agressão sofrida no fim de 2019.



Não se deve cogitar esse tipo de criminoso em nenhum clube de futebol.#JeanNão pic.twitter.com/OaeyYPxor7 — Central Gremista 🇪🇪 (@GremistaCentral) March 12, 2021

As mulheres gremistas merecem respeito! #JeanNão — Marina Staudt (@marinarstaudt) March 12, 2021

Vai ser bastante contraditório um clube que exalta e parabeniza as mulheres no dia delas e QUATRO dias depois estaria numa possível negociação (nada confirmado pelo clube) com o goleiro Jean que foi acusado de Violência Doméstica#JeanNão#RespeitaAsMinas pic.twitter.com/SyXvwBQbxk — Gabriel 🇪🇪 (@melogaab) March 12, 2021