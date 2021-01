Jean Pyerre e a polêmica do protocolo de Covid-19 após vídeo em festa

O gremista foi criticado por boa parte da torcida por um vídeo em que o atleta apareceria supostamente quebrando os protocolos da CBF; entenda

E temos polêmicas envolvendo atletas do Brasileirão sendo vistos em festas, em meio a pandemia do coronavírus. Dessa vez, o alvo de críticas é o meia Jean Pyerre, do Grêmio, um dos principais jogadores da equipe, que viralizou em um vídeo, sem máscara, conversando com amigos em meio a uma apresentação musical.

Parte da torcida não só criticou a ação do jogador, como também apontou o risco de fazê-la às vésperas do primeiro Gre-Nal do ano, decisivo pelo Brasileirão. Assim, um teste positivo poderia ser um risco enorme para as chances do Tricolor na partida.

Logicamente, o vídeo logo viralizou na internet, fazendo com que o publicasse um nota oficial explicando a posição do clube quanto a atitude de Jean Pyerre.

Na nota, o Tricolor lamentou a atitude do jogador, em função do contexto atual, principalmente da não-utilização da máscara, mas também informou que o atleta já teria IgG positivo, bem que já considera o assunto superado:

"O Grêmio informa que tomou conhecimento dos vídeos relacionados ao atleta Jean Pyerre, gravados no início da noite de ontem e informa que:

- o atleta estava em seu momento de folga em um aniversário privado, após conclusão das atividades profissionais;

- o Clube já conversou com o atleta sobre o tema e considera o assunto superado.

O Clube lamenta o fato em razão do contexto atual, aglomeração e a não utilização da máscara, mesmo que Jean Pyerre seja IgG positivo."

Ainda que o IgG do atleta seja positivo, já existem casos de reinfecção confirmados após certo período de tempo.

Sim, a festa em que o Jean Pyerre estava foi ONTEM.



Como curiosidade, o atleta ficou de fora justamente do primeiro Gre-Nal no Brasileirão, válido pela 13ª rodada da competição, na época, por ter testado positivo para Covid-19. em outubro. Assim, a chance de reinfecção é pequena, mas existe.

De todo jeito, também se falou de que Jean Pyerre poderia estar quebrando o protocolo da CBF para o Covid-19. Tecnicamente, o jogador não descumpre os protocolos, já que eles apenas determinam as ações que clubes e jogadores precisam tomar na realização de suas atividades profissionais.

Por outro lado, existe, sim, uma recomendação da CBF para que atletas permanecessem em isolamento social quando estivessem de folga, sem participar dos jogos. Mesmo assim, não existe a possibilidade do atleta ser punido pela entidade devido ao vídeo divulgado nas redes sociais. O Grêmio, no entanto, poderia suspender o atleta de acordo com suas políticas dentro do clube.