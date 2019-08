São Paulo 3x2 Santos: dois gols de Pato fazem a alegria dos memes

Tricolor bateu o Peixe e voltou a vencer um clássico estadual depois de mais de um ano

O venceu o , atual líder do Brasileirão, no Morumbi por 3 a 2 nesse sábado (10). Alexandre Pato brilhou na partida e marcou dois tentos, enquanto Reinaldo, Eduardo Sasha e Raniel com gol contra deram números finais ao clássico paulista.

Como não seria diferente, a internet se encheu de memes, brincadeiras e zoeiras sobre a partida.

Confira alguns desses memes aqui.

Eu: Só acredito que o São Paulo vai ganhar um clássico quando eu vê



Eu vendo: #SANSAO #SAOxSAN pic.twitter.com/4NBlfgWHWp — Luuh (@LuuhSantos2908) August 10, 2019

Parece que os empurrão do Dani Alves no treino acordou o Pato 😂 — CENTRAL SPFC! 🇾🇪 (@Central_SPFC_) August 10, 2019

HOJE O SILVIO SANTOS PAGA A PIZZA PRO PATO — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) August 10, 2019

Parabéns pro Aguilar, que botou a mão na bola e depois se cagou inteiro pra entregar o gol pro Pato — Zica (@boliviazica) August 10, 2019

Chamaram o Pato pra treta pic.twitter.com/CCiKiF1ei8 — Giovanni Chacon (@GiovanniChacon_) August 10, 2019

SAMPAOLI NO BRASILEIRÃO // SAMPAOLI NOS CLÁSSICOS pic.twitter.com/NT5X283EMe — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) August 10, 2019

Alguém tira o Sampaoli do bolso do Cuca ele não tá conseguindo respirar!!!!!!! — Danifran Alves 🇾🇪 (@PRASEMPREM1TO) August 10, 2019

Sampaoli

Contra times da parte inferior da tabela //// contra times do G6 pic.twitter.com/SQsJUFjKBm — Digo (@NSE_Digo) August 10, 2019