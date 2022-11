Japão x Espanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Confronto vale classificação às oitavas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo, Japão e Espanha entram em campo nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), pela última rodada do Grupo E do Mundial. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

No SporTV, Luiz Carlos Jr estará ao vivo ao lado dos comentaristas Paulo Vinicius Coelho e Grafite, enquanto na Globo Play Tiago Leifert será o narrador ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e a comentarista de arbitragem Fernanda Colombo.

Líder do Grupo E, com quatro pontos, a Espanha garante a vaga às oitavas em caso de vitória ou empate. Na primeira rodada, goleou a Costa Rica por 7 a 0, enquanto na rodada seguinte empatou com a Alemanha em 1 a 1.

Para o confronto, o técnico Luis Enrique trata como dúvida a presença de Gavi, com uma pequena lesão, enquanto o capitão Sergio Busquets – que está a um cartão amarelo de cumprir suspensão – pode ser poupado. Rodri é o mais cotado para assumir a vaga.

Morata também pode começar no ataque depois de marcar dois gols após sair do banco, e ele pode se juntar a Ferran Torres e Dani Olmo no ataque. Caso inicie entre os 11, Marco Asensio vai para o banco.

Do outro lado, o Japão, na vice-liderança, com três pontos, garante a classificação direta às oitavas de final em caso de vitória. O capitão Maya Yoshida está prestes a somar sua 125ª convocação, e o zagueiro do Schalke 04 deve se juntar a Miki Yamane, Ko Itakura e Yuto Nagatomo na defesa.

Escalações

Escalação do provável do Japão: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Tanaka, Morita; Doan, Kamada, Kubo; Maeda.

Escalação do provável da Espanha: Simon; Carvajal, P. Torres, Laporte, Alba; Koke, Rodri, Pedri; F. Torres, Morata, Olmo.

Desfalques

Espanha

Jose Gaya sofreu uma torção no tornozelo e foi cortado. Alex Balde, do Barcelona, ​​​​foi convocado para seu lugar.

Japão

Takehiro Tomiyasu e Hiroki Sakai estão em dúvida devido a lesões, assim como o meia Wataru Endo, com problema no joelho.

Melhores apostas e dicas

A Espanha é favorita contra o Japão nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,39 na vitória da Fúria, $ 5,00 no empate e $ 8,70 caso o Japão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,76 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,13 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2,02 caso positivo, e $ 1,80 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo E

POS. TIME PTS V E D SG 1º Espanha 4 1 4 0 7 2º Japão 3 1 0 1 0 3º Costa Rica 3 1 0 1 -6 4º Alemanha 1 0 1 1 -1

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Japão na Copa 2022

Ritsu Doan: 1 gol

Takuma Asano: 1 gol

Artilheiros da Espanha na Copa 2022

Ferran Torres: 2 gols

Álvaro Morata: 2 gols

Dani Olmo: 1 gol

Marso Asensio: 1 gol

Gavi: 1 gol

Carlos Soler: 1 gol

Japão e Espanha: Participações em Copas

O Japão está na sua sétima participação em Copas (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), e avançou às oitavas de final em três oportunidades: 2002, 2010 e 2018. Em 2002, foi eliminado pela Turquia por 1 a 0. Já em 2010 caiu diante do Paraguai nos pênaltis (5 a 3) depois de empatar sem gols., enquanto em 2018, no Mundial da Rússia, perdeu de virada para a Bélgica por 3 a 2.

Do outro lado, a Espanha ficou de fora de apenas seis Copas (1930, 1938, 1954, 1958, 1970 e 1974), e faz a sua 16ª participação no Mundial do Qatar. Em 2010, a seleção da Espanha levantou o troféu após a vitória sobre a Holanda por 1 a 0 na final.

Quando é?