Jantar com Cristiano Ronaldo? 'Não sei se vamos nos encontrar', diz Messi

Sugestão de um possível jantar entre os craques aconteceu no evento do sorteio dos grupos da Champions League

Lionel Messi deu uma longa entrevista ao diário Sport e falou sobre Neymar, Dembélé, sua vontade de conquistar outra Champions League, entre outras coisas. Ele também falou sobre a possibilidade de jantar junto com Cristiano Ronaldo, já que essa foi uma sugestão vinda do próprio português.

"Não tenho problema. Eu sempre disse que não tenho problema com ele, que não éramos amigos porque nunca compartilhamos um vesitário. Sempre que nos vimos foi nas cerimônias em prêmios. Eu não tenho problema. Inclusive na última cerimônia foi quando mais falamos e estivemos mais perto. Não sei se haverá um jantar porque não sei se vamos nos encontrar porque cada um vive em um lado e tem seus compromissos. Mas se acontecer não tem problema", disse o argentino.

Os dois estiveram juntos no evento do sorteio dos grupos da , onde sentaram lado e lado e juntos com Virgil van Dijk, que venceu o prêmio de melhor jogador da Europa na última temporada.

Lá, em entrevista ao vivo, o camisa 7 da falou que ele e Messi não tinham jantado juntos ainda e criou uma grande expectativa para esse momento particular dos dois craques.