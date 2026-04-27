Janssen constata uma mudança significativa na forma de trabalhar de Van Persie

Segundo Theo Janssen, Robin van Persie se beneficia muito dos conselhos do muito mais experiente Dick Advocaat. O analista da Rondo acredita que o técnico do Feyenoord não tem uma opinião tão favorável de todos dentro da organização.

“Acho que Van Persie tem muito respeito por Dick como treinador”, afirmou Janssen no programa de futebol da Ziggo Sport. Youri Mulder acrescenta que o grupo de jogadores também gosta que Advocaat atue como consultor nos bastidores.

“Acho que a equipe com a qual Van Persie trabalha não tem o mesmo respeito. Que ele não aceita tão facilmente as sugestões deles. Acho que ele dá mais ouvidos a alguém do tipo Dick do que aos assistentes ao seu redor”, reforça Janssen.

Wytse van der Goot, que apresenta o programa, observa que Van Persie sempre teve a imagem de que, como treinador, seguia principalmente seus próprios planos. “Mas agora vocês estão vendo as coisas realmente mudarem, agora que Advocaat está por perto?”

“Eu vejo que o jogo está diferente. Não tão aberto”, analisa Mulder sobre o desempenho do Feyenoord nas últimas semanas. “Está mais organizado.”

Van Persie espera que Advocaat continue como consultor após a pausa de verão, conforme ele revelou na última sexta-feira em uma coletiva de imprensa. “Se depender de mim, sim. Eu acharia ótimo”, disse o técnico do Feyenoord.

“Na verdade, falo com o Dick diariamente, mesmo quando ele não está presente”, acrescentou Van Persie. “Ligamos quase todos os dias e conversamos sobre tudo e qualquer coisa. É exatamente como faço com minha equipe técnica.”

“Nisso, o Dick contribui de uma forma descontraída e divertida. Ele faz perguntas críticas e participa das discussões. Eu gosto muito disso.” Anteriormente, Van Persie também havia declarado à ESPN que o experiente treinador desempenha um papel importante no estilo de jogo, fazendo com que o Feyenoord pareça um pouco mais compacto em relação às partidas anteriores.