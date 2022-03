Jandrei tem resultado positivo de Covid-19 e desfalca São Paulo contra o Corinthians

O São Paulo não terá o goleiro Jandrei para enfrentar o Corinthians, no sábado (5), às 16h (de Brasília), pela décima rodada do Paulistão. O atleta foi diagnosticado com Covid-19 e está fora do elenco comandado por Rogério Ceni.

A assessoria de imprensa do clube confirmou a informação que o atleta de 29 anos foi diagnosticado com o novo coronavírus e não reúne condições de atuar no Majestoso, que será disputado no Morumbi.

Sem Jandrei, que tem sido titular do time comandado por Rogério Ceni recentemente, Tiago Volpi é quem deve assumir a função. O antigo dono da vaga começou jogando em apenas duas oportunidades nesta temporada, as derrotas para Guarani e Red Bull Bragantino pelo Paulistão.

Além de Jandrei, Nikão também foi diagnosticado com Covid-19. O atacante está fora da partida contra o Corinthians no fim de semana. Ele, contudo, não tem iniciado as partidas na condição de titular do time de Ceni.