Jan Paul van Hecke visivelmente abalado após o jogo entre Holanda e Japão

Jan Paul van Hecke não saiu ileso da partida entre a Holanda e o Japão. O zagueiro apareceu diante das câmeras após o empate em 2 a 2 com um olho bastante roxo, o que o incomodou bastante durante a partida.

Na fase inicial da partida, o infeliz Van Hecke levou uma chuteira japonesa no rosto. O zagueiro central conseguiu continuar, mas, à medida que a partida avançava, sentia cada vez mais dor devido ao golpe.

“Ele acertou em cheio no meu olho”, disse Van Hecke à NOS. “Eu fui com a cabeça na bola, então já podia esperar por algo assim.”

“Em determinado momento, isso afetou minha visão. Agora percebo que não estou enxergando muito bem desse lado. Espero que melhore um pouco nos próximos dias.”

É de se esperar que o inchaço aumente bastante nos próximos dias. “Espero um pouco mais de inchaço daqui a pouco. Mas, enfim, faz parte”, diz o calmo jogador da Zélandia.

Graças aos gols de Virgil van Dijk e Crysencio Summerville, a seleção holandesa esteve à frente por 2 a 1 durante grande parte do jogo. “Quando você abre o placar, é natural que queira defender a vantagem. Mas é preciso continuar defendendo com o pé na frente.”

“Às vezes isso é difícil, mas acho que poderíamos ter feito melhor”, disse Van Hecke, que nada pôde fazer contra o gol de empate de Daichi Kamada no final da partida. A seleção holandesa volta a campo no sábado, 20 de junho. O adversário será a Suécia.