"James Rodríguez impressiona na Copa do Mundo e pode voltar ao topo do futebol europeu"

James Rodríguez está na lista da Lazio, segundo informa o jornalista especializado em transferências Rudi Galetti. O colombiano causou boa impressão na Copa do Mundo.

Segundo Galetti, a Lazio está em busca ativa de jogadores para reforçar o ataque. Rodríguez é uma das opções que o clube italiano está considerando.

O meio-campista ofensivo atuou nas últimas semanas na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Em cinco partidas, ele não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência, mas mesmo assim deixou uma boa impressão.

O meia de 34 anos está sem contrato desde que deixou o Minnesota United e, portanto, pode escolher um novo clube. Ele nunca jogou na Série A antes.

Rodriguez teve sua grande consagração na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, quando se tornou um dos artilheiros do torneio. Ele se transferiu para o Real Madrid ainda naquele mesmo ano.

Com o Real Madrid, ele conquistou duas vezes a Liga dos Campeões e foi bicampeão espanhol.

Além disso, ele jogou por empréstimo pelo Bayern de Munique e, posteriormente, teve passagens breves pelo Everton, Al-Rayyan (Catar), Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano, FC León e, por fim, pelo Minnesota.